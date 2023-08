Eigentlich soll der »Endpoint Mobile Manager« der Firma Ivanti die IT-Sicherheit erhöhen: Firmen und andere Institutionen können mit der Software die Diensttelefone ihrer Mitarbeitenden verwalten und dafür sorgen, dass aktuelle Sicherheitsupdates eingespielt, gefährliche Programme hingegen erst gar nicht installiert werden können. Doch eine schwere Sicherheitslücke in ebendieser Software sorgte dafür, dass Angreifer auf die Plattform zugreifen konnten, um vertrauliche Telefonnummern auszulesen oder gar die Konfiguration eines Smartphones zu ändern und Daten auszulesen. So weit, so alltäglich. Nur ließ sich eine Institution offenbar besonders viel Zeit, die brisante Lücke zu stopfen: das Digital- und Verkehrsministerium von Bundesminister Volker Wissing (FDP).