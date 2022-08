Nach nicht einmal einem Jahr im Amt scheint aller Elan verflogen. Dass das Bundeskanzleramt sich praktisch aller Digitalaufgaben, die es erst in der letzten Legislatur an sich gezogen hatte, schnell wieder entledigte, war kein gutes Signal. Wissing führt ein Digitalministerium, das nur so heißt, aber das Thema weiter mit vielen anderen Häusern teilt. Über den genauen Zuschnitt der Zuständigkeiten wurde bis in die letzten Wochen hinein gefeilscht.

Lindner spricht vom »Schlüsselprojekt« staatlicher digitaler Identität

Auf die Frage, warum das digitalpolitische Erbe der Merkel-Ära so miserabel ausfiel, führte ihr Umfeld oft die Widrigkeiten ihrer Amtszeit an: Finanzkrise, Eurokrise, Flüchtlingskrise, es habe einfach immer wichtigeres gegeben. Angesichts der Weltlage würden auch Scholz und seine Ampelregierung 2025 sicher eine Menge Ausreden finden, sollten sie am Ende der Legislaturperiode mit ähnlich dürftigen Digitalbilanzen wie ihre Vorgänger dastehen. Das aber kann sich das Land nicht leisten, immer mehr Bürgerinnen und Bürger und auch viele Unternehmen verlieren nach zwei Jahrzehnten voller gebrochener Digitalversprechen die Geduld – völlig zu Recht.

Womöglich hatte auch Finanzminister Lindner heute den Eindruck, da sei etwas zu kurz gekommen. Man vergesse trotz der aktuellen Krisen auch die Zukunftsgestaltung nicht, sagte er in der gemeinsamen Pressekonferenz nach dem Kanzler, mit Verweis auf Bildung und das Digitale. Als »Schlüsselprojekt« erwähnte er eine staatliche digitale Identität. Bei vergleichbaren Projekten des Bundes gab es in der Vergangenheit erhebliche Probleme – ob es diesmal besser läuft, muss sich erst zeigen.

Unser Digitalversprechen als Netzwelt: Wir werden auch die weitere Karriere der Strategie und ihrer Umsetzung verfolgen.