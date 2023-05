Das größte Kompliment, das der DSGVO in diesen Tagen gemacht wird, kommt wohl aus Brüssel. Obwohl gerade zum dritten Mal ein Datentransfer-Abkommen mit den USA verhandelt werden muss und ein Scheitern eine milliardenteure Schlappe für die amerikanische und europäische Wirtschaft bedeuten könnte, möchte praktisch niemand die DSGVO abschaffen oder gar wesentlich reformieren. Lediglich bei den bürokratischen Prozessen soll nachgebessert werden.

Bremsklötze sind nötig

Denn die Wahrheit ist: So gern Datenschutz als Bremsklotz, als teure und bürokratische Einrichtung wahrgenommen wird, so notwendig war und ist die DSGVO. Dies illustriert etwa das absurd anmutende TikTok-Verbot in Montana: Ein Bundesstaat, der nur wenige Einwohner mehr hat als das Saarland, führt die eigene »nationale Sicherheit« an, um die chinesische App zu verbieten und verschließt die Augen vor dem Datenverkehr Millionen anderer Apps. Vorher hat schon Utah kurzerhand die Nutzung sozialer Medien für alle Minderjährigen an die Erlaubnis ihrer Eltern gekoppelt. Wie solche Regeln konsequent durchgesetzt werden sollen, wissen nicht einmal die Politiker, die sie beschließen.

Dass Gerichte diese Vorstöße stoppen werden, ist wahrscheinlich, aber keinesfalls sicher. Unterdessen scheitert Washington an einer landesweiten Regelung, weil der politische Prozess durch Kulturkämpfe verstopft ist. Das ist nicht zuletzt wegen der sozialen Medien so, deren Betreiberfirmen wie kaum eine andere Branche vom weitgehend ungezügelten Datenverkehr profitieren.