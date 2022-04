Am vergangenen Montag war bekannt geworden, dass Elon Musk fast 73,5 Millionen Aktien von Twitter gekauft hat. Mit einem Anteil von 9,2 Prozent ist der reichste Mensch der Welt damit der größte Aktionär von Twitter. Am Dienstag gab Twitter dann bekannt, dass Musk nach dem Drei-Milliarden-Deal auch in den Verwaltungsrat des Unternehmens einzieht.