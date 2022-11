Trumps Ausschluss wurde am 6. Januar 2021 besiegelt. An diesem Tag bekundete er Sympathie für seine Anhänger, die das Kapitol in Washington erstürmt hatten. Trump nährte bei seinen Anhängern falsche Erwartungen, dass Vizepräsident Mike Pence an dem Tag verweigern könnte, die Wahl von Joe Biden zu bestätigen.