Der ukrainische Digitalminister und Vizeministerpräsident Mychajlo Fedorow habe Musk eine SMS geschickt, heißt es in dem Buch laut CNN weiter, in welcher er die Fähigkeiten der Unterwasserdrohnen beschrieb und hinzufügte: »Ich will nur, dass Sie – als die Person, die durch Technologie die Welt verändert – das wissen.« Musk habe geantwortet, dass er zwar vom Design der Drohnen beeindruckt sei. Das Satelliteninternet auf der Krim werde er aber nicht wieder aktivieren, da »die Ukraine zu weit geht und eine strategische Niederlage geradezu einlädt«.