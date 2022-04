Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Man könnte denken, dass Airbus nichts mit der europäischen Digitalbranche zu tun hat, aber das ist leider falsch. So hanebüchen die Verbindung ist, so stark ist sie auch, und zwar als politisches Vorbild. Denn in den Nullerjahren wurde in Europa klar, dass man europäische Digitalkonzerne brauchte. Man besann sich auf das Erfolgsrezept europäischer Zusammenarbeit: Airbus! Und begann mit diesem Gedanken im Kopf digitale Unternehmen bauen zu wollen.

Mit Airbus im Hinterkopf wurde der Gedanke in viel zu viele Köpfe gepflanzt, man könne Digitalkonzerne staatlich auf den Weg bringen oder gar betreiben. Aber anders als Airbus haben Digitalkonzerne wie Google, Facebook oder Twitter Millionen Kunden, die sich immer wieder aufs Neue für die Produkte entscheiden und sich einen gequirlten Quark um politische Hintergründe kümmern. Sogar der angebliche Marktvorteil Datenschutz ist ihnen weitgehend egal, sonst wäre DuckDuckGo Marktführer. Aber Google hat seit Jahren über 95 Prozent Suchmarktanteil in Deutschland.

Elon Musks inhaltlicher Plan für Twitter scheint bisher vor allem daraus zu bestehen, die Plattform zu einem »Marktplatz der Ideen«, zu einem von ihm empfundenen Leuchtturm der Redefreiheit zu machen. Seine Interpretation davon ist natürlich von seiner politischen Haltung beeinflusst, und die lässt am ehesten als libertär bezeichnen. Das ist nicht per se verwerflich, auch wenn in der amerikanischen Definition eine Portion Anarchismus oder Anarcho-Kapitalismus dazukommt. Leider hat sich gezeigt, dass libertäre Regeln bei sozialen Medien ein Einfallstor für rechtsextreme Inhalte und auch propagandistische Fake News darstellen können.

Die »Twitter verstaatlichen!«-Rufe offenbaren auch ein merkwürdig unreflektiertes Vertrauen in den Staat. Gerade von Leuten, die sonst zwischen Polizeigewalt, Regierungskorruption und Politikversagen kaum ein gutes Haar an irgendeinem staatlichen Handeln lassen.

Zu den wichtigsten politischen Digitalprojekten der letzten 15 Jahre gehörten grob geschätzt 235 erfolglose Einführungsversuche der Vorratsdatenspeicherung, das verbockte Leistungsschutzrecht, die ebenso verbockte EU-Urheberrechtserneuerung ohne beziehungsweise dann doch mit Upload-Filtern sowie die noch immer fehlende menschenwürdige Digitalinfrastruktur in Deutschland. Und in solche Hände möchte man ein Instrument wie Twitter legen? Auch weil die richtige Moderation von Inhalten für soziale Medien entscheidend ist – und extrem teuer. Allein für die Sichtung problematischer Inhalte braucht es Zehntausende Angestellte. Deshalb ist ein Social Network, das nicht Milliarden umsetzt, zum Scheitern verurteilt.

Twitter wird untergehen, wenn es sich nicht weiterentwickelt

Die bisherige Performance von Twitter ist aus digitalökonomischer Sicht eine Katastrophe. Ökosysteme rund um den Dienst wurden mal gefördert und mal verhindert. Twitter hat seit der Gründung mehr als 60 Start-ups aufgekauft, von Vine über Posterous bis Periscope. Mit der eventuellen Ausnahme des Twitter-Clients TweetDeck hat kein einziges nachhaltige, sichtbare, nichtschrottige Spuren hinterlassen.

Genau hier könnte Elon Musk durchaus Positives bewirken, denn Twitter wird untergehen, wenn es sich nicht weiterentwickelt. Das Medianalter erwachsener amerikanischer Twitter-Nutzer lag 2019 bei 40 Jahren, Twitter ist für die Mehrheit der TikTok-Generation kaum noch interessant. Für einen kommenden wirtschaftlichen Erfolg muss Twitter aber drei große, teilweise antagonistische Eigenschaften ausbalancieren, verbessern und in die 2020er-Jahre überführen:

Twitter als harter und direkter Politik- und Debattenschauplatz in Echtzeit,

Twitter als hassanfälliger Seismograf jedes Internetgeschehens,

Twitter als Nachrichtendienst, der die ungeheure Relevanz in Geld übersetzt.

So redefreiheitsradikal klingt das gar nicht

Aber die gesellschaftliche Herausforderung könnte die noch größere sein. Denn Redefreiheit zu ermöglichen und Hass zu verhindern, das ist eine Herkulesaufgabe, an der bisher fast alle gescheitert sind. Vielleicht kann Elon Musk das hinbekommen. Insbesondere die Ankündigung, Twitter transparenter und teilweise Open Source werden zu lassen, könnte dabei helfen.

In einem Interview sagt Musk : »Twitter ist an die Gesetze der Länder gebunden, in denen es operiert. Natürlich gibt es ein paar Begrenzungen der Redefreiheit in den USA. Und natürlich wird sich Twitter an diese Regeln halten müssen.« So überragend redefreiheitsradikal hört sich das gar nicht mehr an.