In der Vergangenheit hatte Elon Musk immer wieder Links zu Konkurrenzangeboten sperren lassen, nach Kritik wurden diese Blockaden jedoch aufgehoben. Erst Ende Juli verkündete das Unternehmen in einer Pressemitteilung: »Die freie Meinungsäußerung ist von grundlegender Bedeutung für eine gesunde, funktionierende globale Gesellschaft – und wenn sie weggenommen wird, ist es fast unmöglich, sie wiederzuerlangen.« Allerdings sollte der Satz als Begründung dienen, warum X Hassrede-Forschern bestimmte Äußerungen gerichtlich untersagen will.