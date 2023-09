Im laufenden Jahr hat die Bundesnetzagentur bisher 7799 Rufnummern abgeschaltet. Allein 5898 davon betrafen den sogenannten Enkeltrick. Bei dieser Betrugsmasche geben sich Täter am Telefon oder per Kurznachricht als Verwandte in einer Notlage aus. Sie versuchen dann, ihre häufig älteren Opfer dazu zu bewegen, Geld an sie zu überweisen oder an der Haustür zu übergeben.