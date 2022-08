Die meisten Verfahren gab es demnach in Bayern (1278), gefolgt von Hessen (798) und Baden-Württemberg (579). In Brandenburg (90), im Saarland (47) und in Bremen (35) liefen die wenigsten.

Drogenhandel im Fokus

Es gibt deutlich mehr überwachte Anschlüsse als Verfahren, da in einem laufenden Verfahren häufig mehrere Anschlüsse überwacht werden dürfen. Mit Abstand am häufigsten ging es in den Verfahren um Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. In dieser Kategorie wurden 8117 Anschlüsse angezapft. Zur Aufklärung von Betrug und Computerbetrug wurden 2960 Anschlüsse überwacht, in Zusammenhang mit Bandendiebstahl 1746 und im Zusammenhang mit Mord und Totschlag 1681 Anschlüsse.