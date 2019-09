Im Kampf gegen Terrorismus arbeiten die EU-Staaten künftig enger zusammen. Seit Anfang des Monats können die nationalen Ermittlungsbehörden auf eine gemeinsame Datenbank zugreifen, wie die EU-Justizbehörde Eurojust am Donnerstag in Brüssel mitteilte.

"Nun, da Terroristen immer mehr in grenzüberschreitenden Netzwerken agieren, muss die EU das Gleiche tun", sagte Eurojust-Präsident Ladislav Hamran.

Das sogenannte Justizielle Terrorregister ist nach Eurojust-Angaben eine Folge der Terroranschläge von Paris im November 2015, bei denen Islamisten 130 Menschen ermordeten. Frankreich, Deutschland, Spanien, Belgien, Italien, Luxemburg und die Niederlande hätten daraufhin die Initiative für die neue Datenbank ergriffen. Sie sammelt laut Eurojust zentrale juristische Informationen, um Verbindungen zwischen Terrorverdächtigen herzustellen, und wird von Eurojust mit Sitz in Den Haag betreut.

Die EU-Staaten sollen ihre Daten über Fälle und Verdächtige noch in diesem Monat in das neue Verzeichnis einpflegen. Die Datenbank soll Eurojust zufolge nicht nur der Verfolgung islamistischer Terroristen dienen, sondern soll auch als Instrument für das Vorgehen gegen rechts- und linksextremen Terror dienen.

Umstrittene Einstufung als Terroristen

Nach welchen Kriterien die Erfassung von Terrorverdächtigen erfolgt und wie die Dateneingabe kontrolliert wird, ist unklar. Bei solchen grenzüberschreitenden Anti-Terror-Werkzeugen besteht wie auch wie bei der geplanten EU-Verordnung zur Eindämmung terroristischer Online-Inhalte das Problem, dass EU-Länder teils unterschiedliche Vorstellungen von Terrorismus haben und die Einstufung von Personen politisch instrumentalisiert werden könnte.

Spanien sei etwa sehr empfindlich beim baskischen Unabhängigkeitsbestreben und bezeichne Unterstützung für baskische Selbstbestimmung schnell als Terrorismus, sagte etwa Martin Scheinin dem SPIEGEL in Bezug auf die EU-Verordnung. Scheinin lehrt als Professor am European University Institute (EUI) in Florenz Internationales Recht und Menschenrechte.

Auch die amerikanische Terror-Watchlist des Terrorist Screening Center des FBI offenbart Probleme bei der Klassifizierung von Terrorverdächtigen. Ein Bundesrichter entschied einem Bericht der "New York Times" zufolge am Mittwoch, dass die Datenbank die Rechte amerikanischer Bürger verletzt.

In der Liste sind mehr als eine Million Menschen erfasst, die als bekannte Terroristen oder Terrorverdächtige gelten - ihnen drohen unter anderem Einreiseverbote, verstärkte Kontrollen oder die Einschränkung staatlicher Leistungen. In seiner 32-seitigen Stellungnahme argumentierte Richter Anthony J. Trenga vom United States District Court for the Eastern District of Virginia, dass der Standard für die Aufnahme in die Datenbank zu vage sei - und das Risiko einer irrtümlichen Entziehung der Reisefreiheit und anderer Rechte zu hoch.