Die beiden EU-Kommissarinnen Dubravka Šuica (Demografie) und Ylva Johansson (Inneres) standen vor einer blauen Videowand mit verschatteten Kinderbildern und trugen eine Bilanz des Grauens vor. Jedes fünfte Kind werde Opfer von sexuellem Missbrauch, klagte Šuica, und leide »unter der traumatischen Erfahrung oft ein Leben lang«. Im Internet seien allein im vergangenen Jahr 85 Millionen Bilder zu finden gewesen, die sexuelle Gewalt gegen Kinder zeigten, klagte Johansson. In 90 Prozent der Fälle lagere das Material »auf Servern in der EU«, weshalb Brüssel nun besonders gefordert sei, »einen Weltstandard« gegen die illegalen Aufnahmen zu entwickeln.

Kern des am Mittwoch vorgestellten Plans ist ein flächendeckendes, aus Brüssel gesteuertes Überwachungssystem. Ein neues »EU-Zentrum gegen Kindesmissbrauch« soll Onlinedienste zwingen können, die gesamte Kommunikation all ihrer Nutzerinnen und Nutzer auf verbotene Inhalte zu scannen. Finden sie Missbrauchsdarstellungen, müssen die Anbieter die Zentralstelle informieren, die nach einer eigenen Prüfung wiederum die zuständigen nationalen Strafverfolgungsbehörden alarmiert. »Wir schützen euch« sei die Botschaft an die Kinder, sagte Johansson, an die Täter laute sie: »Wir kriegen euch«.

Kritiker allerdings fürchten, dass die neue Behörde zu einer Art Big-Brother-Amt werden könnte und dass die EU das emotionale Thema der sexualisierten Gewalt nutzt, um die Privatsphäre einzuschränken. In Berlin versammelten sich am Mittwoch bereits einige von ihnen zu einer Demonstration gegen den von ihnen »Chatkontrolle« genannten Plan.

Finden die Unternehmen Missbrauchsmaterial, müssen sie die zuständige Behörde sowie ein neues EU-Zentrum benachrichtigen, das eigens gegründet und in Den Haag angesiedelt werden soll, möglichst nahe an Europol. Das EU-Zentrum soll auch passende Werkzeuge für die Durchsuchung anbieten, vor allem für jene Anbieter, die sich eine Eigenentwicklung nicht leisten können. Man kann es auch so ausdrücken: Wer nicht mit den eigenen Methoden seine Nutzerschaft überwachen will, soll dazu eine staatlich entwickelte Software verwenden.

Verpflichtet werden können etwa Anbieter mit einer Niederlassung in der EU oder wenn sie »eine signifikante Anzahl an Nutzern« haben. Anders ausgedrückt: Die EU-Kommission will kaum jemanden unberücksichtigt lassen. Dienste, auf die nichts davon zutrifft, die aber im Verdacht stehen, zur Verbreitung der illegalen Inhalte genutzt zu werden, sollen von den Internetprovidern in der EU gesperrt werden können. Damit könnten kleinere Anbieter geblockt werden, deren Betreiber anonym bleiben oder sich dem Zugriff von Behörden entziehen – sie sollen in Europa nicht mehr funktionieren.