Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat den EU-Staaten strenge Vorgaben in Sachen Standortermittlung gemacht: Telekommunikationsfirmen müssen nach einem Urteil des Gerichtshofs bei einem 112-Notruf in jedem Fall unmittelbar und gebührenfrei Informationen über den Standort des Anrufers übermitteln. Das gelte auch dann, wenn die Anrufe von Mobiltelefonen ohne Sim-Karte eingingen, erklärten die Luxemburger Richter am Donnerstag (Rechtssache C-417/18). Die EU-Staaten müssten die Umsetzung dieser Regelung sicherstellen.

Hintergrund ist ein Fall aus Litauen: Bei einem Gewaltverbrechen wurde eine 17-Jährige nach Angaben des EuGH in einem Vorort entführt, vergewaltigt und im Kofferraum eines Autos lebendig verbrannt.

Während sie im Kofferraum eingesperrt war, habe sie mit einem Mobiltelefon unter der europaweit einheitlichen Notrufnummer 112 gut ein Dutzend Mal um Hilfe gerufen, heißt es. Dem litauischen Notfallzentrum seien dabei aber keine Standortdaten übermittelt worden. Es habe nicht festgestellt werden können, ob das Telefon über eine Sim-Karte verfügt habe und warum die Nummer nicht angezeigt worden sei.

Angehörige der 17-Jährigen verklagten den Staat Litauen auf Schadenersatz. Sie machten geltend, dass das Land nicht für die ordnungsgemäße Umsetzung der EU-Richtlinie zur Standortermittlung bei Anrufen unter der europaweiten Notfallnummer 112 gesorgt habe. Ein Verwaltungsgericht in Vilnius legte den Fall dem EuGH vor.

EuGH räumte Staaten "gewisses Ermessen" ein

Die obersten EU-Richter betonten nun, dass der entsprechenden EU-Richtlinie zufolge die Standortdaten bei allen Anrufen unter der 112-Nummer übermittelt werden müssten - Notrufe von Handys ohne Sim-Karte seien davon nicht ausgenommen. Je nach Land und dem jeweiligen Mobilfunknetz könnten die Daten unterschiedlich präzise sein. In jedem Fall müsse es aber Polizei, Feuerwehr und Rettungswagen möglich sein, anhand der Informationen tätig zu werden.

In Deutschland ist nach Angaben der Bundesnetzagentur vorgeschrieben, dass der Standort als geografische Koordinate übermittelt wird. Bei Mobilfunkanrufen kann demnach auch das Gebiet der Funkzelle angegeben werden, in der die Verbindung aufgebaut wurde.

Notrufe von Handys ohne Sim-Karte seien nicht zulässig, erklärte die Behörde. Diese Regelung sei 2009 erlassen worden, um einem Missbrauch der Notrufnummer zu begegnen. Zuvor sei die Nummer genutzt worden, um die Funktionsfähigkeit von gebrauchten Geräten zu demonstrieren. Ob sich aus der EuGH-Entscheidung Handlungsbedarf in Deutschland ergebe, müsse geprüft werden.

Über den konkreten Rechtsstreit, auf dem das EuGH-Urteil beruht, muss nun die Justiz in Litauen entscheiden.