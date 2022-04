Verbraucherschutz-Organisationen dürfen auch ohne konkreten Auftrag von Betroffenen gegen Datenschutzverstöße bei Internetkonzernen wie Facebook klagen. Das entschied am Donnerstag der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg. Die deutsche Regelung, nach der nicht nur Datenschutzbeauftragte klagen dürfen, sondern auch Verbraucherschützer Verbandsklagen einreichen können, widerspreche nicht der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Damit bestätigte der EuGH, was der zuständige Generalanwalt im Dezember in seinem Gutachten geschrieben hatte.

Hintergrund ist ein Verfahren am Bundesgerichtshof (BGH). Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) wirft dem Facebook-Mutterkonzern Meta vor, bei der Bereitstellung kostenloser Spiele von Drittanbietern im »App-Zentrum« von Facebook gegen Daten- und Verbraucherschutz-Regeln sowie gegen Wettbewerbsregeln verstoßen zu haben.

Im App-Zentrum hatten Nutzerinnen und Nutzer im November 2012 mit ihrem Klick auf »Sofort spielen« automatisch der Übermittlung verschiedener Daten an die Betreiber der Spiele zugestimmt. Sie erlaubten den Anwendungen darüber hinaus, in ihrem Namen »Statusmeldungen, Fotos und mehr« zu posten. Der Nutzer bleibe darüber im Unklaren, was mit seinen Daten geschehe, sagte BGH-Richter Thomas Koch im Mai 2020. Doch auch wenn der BGH die Klage für begründet hielt, war er sich unsicher, ob sie überhaupt zulässig ist.

Dies fragte er beim EuGH an. Dabei verwiesen die Karlsruher Richter auf die umfassenden Kontrollrechte, die die seit dem 25. Mai 2018 verbindliche Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) den nationalen Datenschutzbeauftragten, im Fall von Meta Platforms – so lautet der vollständige Firmenname – der Behörde in Irland. Verbandsklagerecht liegt laut EuGH im öffentlichen Interesse Der EuGH entschied nun, dass EU-Staaten weiterhin ein Verbandsklagerecht vorsehen können. Ein Auftrag betroffener Nutzerinnen oder Nutzer sei hierfür nicht erforderlich. Es reiche aus, wenn die Rechte »identifizierbarer natürlicher Personen« betroffen und nach Überzeugung des Verbandes verletzt sind.

Zur Begründung betonten die Luxemburger Richter, ein Verbandsklagerecht liege im öffentlichen Interesse. Denn es verfolge das Ziel, die Rechte der Verbraucher zu gewährleisten. Dabei könne ein Verstoß gegen den Verbraucherschutz mit einem Verstoß gegen den Datenschutz einhergehen. Nach dem Urteil kann der BGH nun inhaltlich über die Vorwürfe des vzbv gegen Meta entscheiden.