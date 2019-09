Test in Australien Facebook blendet Likes aus

Facebook meint es offenbar ernst mit den Reformplänen: Am Freitag hat das soziale Netzwerk in Australien damit begonnen, die Anzahl der "Gefällt mir"-Angaben und Emoji-Reaktionen zu verstecken. Einige Nutzer sehen den Like-Zähler dort künftig nur noch unter ihren eigenen Beiträgen, berichtet unter anderem die "New York Times".

Eine Facebook-Sprecherin bestätigte dem SPIEGEL am Freitagmorgen das Testprogramm. Man wolle, dass Facebook ein Ort sei, an dem Menschen sich so vernetzen und austauschen können, wie es ihnen am besten gefällt, heißt es in einer Stellungnahme per E-Mail.

"Zu diesem Zweck testen wir versteckte Likes, Reaktionen und Videoabrufzahlen bei Facebook." Man wolle von den Nutzern erfahren, "ob versteckte Zähler die Erfahrung verbessern, ohne dabei die positiven Interaktionen einzuschränken". Zu der Frage, ob die versteckten Likes auch in Deutschland getestet werden sollen, wollte sich Facebook nicht äußern.

Kauf dir ein "Gefällt mir"

Mit dem Test probiert Facebook aus, was passiert, wenn man den Wettbewerb um Likes, der auf viele Nutzer großen Druck ausübt, entschärft. Laut Wissenschaftlern lösen Likes vor allem bei Nutzern mit geringem Selbstwertgefühl ein kurzfristiges Belohnungsgefühl aus. Die Beliebtheit durch "Gefällt mir"-Angaben auf Texte, Fotos und Videos anzukurbeln, ist einigen Mitgliedern so wichtig, dass sie sich das gute Gefühl sogar erkaufen.

Dabei hat Facebook den Wettstreit um die meisten "Gefällt mir"-Angaben in den vergangenen Jahren selbst befeuert. Denn der Algorithmus belohnt vor allem erfolgreiche Postings und sichert klickreichen Beiträgen einen Platz in der Timeline von Abonnenten oder Freunden. Wenn ein Betrag nur wenige Reaktionen hervorruft, wird er auch nur selten im Nachrichtenstrom angezeigt.

Likes sind der Motor der Interaktion

Bereits vor zwei Wochen kündigte ein Konzernsprecher an, dass es einen Kurswechsel geben könnte. Damit folgt Facebook dem Weg der eigenen Fotoplattform Instagram, die schon vor einigen Monaten begonnen hatte, die Anzahl der Likes zu verbergen. Auch hier war Australien unter den Ländern, in denen Nutzer nur noch sehen, wie viele Herzchen ihre eigenen Beiträge gesammelt haben. Bei Bildern von Freunden sind lediglich die Kommentare erkennbar und der Hinweis, welche Freunde auf den Beitrag mit Like oder Kommentar reagiert haben.

Facebook bewegt sich mit der Like-Entscheidung auf einem schmalen Grat. Zwar können Nutzer damit vor Selbstzweifeln und Häme geschützt werden, wenn ihr Beitrag kaum geklickt wird. Andererseits sind Interaktionen wie Likes auch der Motor für Facebooks Werbegeschäft. Dessen Funktion könnte von versteckten Likes gefährdet werden. Mit dem Schritt, die "Gefällt mir"-Angaben auszublenden, könnte Facebook riskieren, die Interaktion auf der eigenen Plattform auszubremsen.