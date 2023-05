Facebook-Konzern Meta soll 1,2 Milliarden Euro Strafe zahlen

Politische Frage oder Datenschutzverstoß?

Meta sieht sich zu Unrecht an den Pranger gestellt und kündigte an, Rechtsmittel einzulegen. »Hier geht es nicht um die Datenschutzpraktiken eines Unternehmens – es besteht ein grundlegender Rechtskonflikt wischen den Regeln der US-Regierung für den Zugang zu Daten und den europäischen Datenschutzrechten, die den die politischen Entscheidungsträger voraussichtlich im Sommer lösen werden«, heißt es in einem Statement, das dem SPIEGEL vorliegt. Max Schrems stimmt diesem Punkt zu: »Jeder andere große US-Cloud-Anbieter wie Amazon, Google oder Microsoft könnte von einer ähnlichen Strafe nach EU-Recht betroffen sein.«