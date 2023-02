Kontrollgremium sieht keine Gefährdung der Öffentlichkeit mehr

Das unabhängige Aufsichtsgremium von Meta, das Entscheidungen zu Inhalten und Accounts auf den Prüfstand stellen kann, hatte jüngst entschieden, dass eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit, wie sie im Januar 2021 bestanden habe, nicht mehr gegeben sei.

Im November hatte der neue Twitter-Besitzer Elon Musk bereits Trumps Account bei dem Kurznachrichtendienst entsperren lassen. Der Ex-Präsident nutzte ihn allerdings bisher nicht und blieb bei der von ihm gegründeten Twitter-Kopie Truth Social.

Twitter hatte im Wahlkampf, aber auch in der Regierungszeit Trumps eine entscheidende Rolle in seiner Kommunikation gespielt. Bei Facebook waren er und sein Medienteam zwar nicht ganz so aktiv. Die Plattform ist aber gerade zum Einsammeln von Spenden wichtig.