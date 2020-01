Manipulierte Videos Facebook will Deepfakes löschen - wenn sie ernst gemeint sind

Facebook macht sich selbst neue Vorgaben für den Umgang mit sogenannten Deepfakes: Nach eigenen Angaben will das Netzwerk künftig Videos von der Plattform nehmen, die so bearbeitet sind, dass es einer "Durchschnittsperson" nicht auffällt und die Menschen glauben machen könnten, dass jemand Dinge gesagt hat, die nicht wirklich gesagt wurden. Weiterhin zulässig sind dagegen technische Bearbeitungen, die der Verbesserung von Ton- und Bildqualität dienen.

Konkret geht es laut Facebook um Videos, in denen etwa mithilfe künstlicher Intelligenz oder maschinellen Lernens Inhalte zusammengeführt, ersetzt oder überlagert werden, sodass das Ergebnis authentisch wirkt.

Bei solchen Deepfakes ersetzt Software zum Beispiel Gesichter in Videos durch andere. Oder es werden Personen Worte in den Mund gelegt, die sie gar nicht gesagt haben (Einen ausführlichen Artikel zum Thema finden sie hier). Auf diese Weise können lustige Videos entstehen - etwa wenn man sein eigenes Gesicht in eine Hollywoodfilm-Szene einfügen lässt -, aber genauso gut problematische Clips, etwa im Kontext von Pornofilmen oder verfälschter Politikerreden.

"Große Herausforderung für unsere Branche"

Facebook bezeichnet Deepfakes in seinem Blogbeitrag als "große Herausforderung für unsere Branche und Gesellschaft, wenn ihr Einsatz zunimmt". Noch seien diese Videos im Internet aber selten.

Wie genau Facebook Deepfakes als solche identifizieren will, was oft gar nicht so leicht ist, lässt der Blogeintrag weitgehend offen. Er verweist lediglich auf eine Brancheninitiative namens Deepfake Detection Challenge und eine Zusammenarbeit Facebooks mit der Nachrichtenagentur Reuters.

Auch Facebooks Moderatoren dürfte Deepfake-Videomaterial noch vor einige Herausforderungen stellen, denn die neue Richtlinie sieht Ausnahmen für Parodien und Satire vor, was Raum für Interpretation lässt.

In die Kategorie Satire etwa könnte - je nach Defintion -, zum Beispiel der Deepfake-Clip fallen, in dem sich Mark Zuckerberg einmal vermeintlich zum Weltherrscher erklärte. Er war im Sommer 2019 von den Künstlern Bill Posters und Daniel Howe auf Instagram hochgeladen worden. Es handelte sich um einen Ausschnitt aus einem Zuckerberg-Video von 2017, in dem er über Russlands versuchte Einflussnahme auf die US-Wahlen sprach. Doch in dem Instagram-Clip schien Zuckerberg etwas rätselhaft zu sagen: "Stellt euch das mal kurz vor: Ein Mann, mit totaler Kontrolle über die gestohlenen Daten von Milliarden Menschen, alle ihre Geheimnisse, ihr Leben, ihre Zukunft - ich schulde das alles Spectre."

Im November wird in den USA gewählt

Facebooks Entscheidung, bestimmte Deepfakes zu löschen, kommt zeitlich nicht überraschend. Am Mittwoch nämlich findet im amerikanischen Repräsentantenhaus eine Anhörung zum Thema "Manipulation und Täuschung im Digitalzeitalter" statt, bei der sich auch eine Vertreterin Facebooks mutmaßlich kritischen Fragen stellen wird. Da ist es sicher hilfreich, wenn sie auf gerade erst angepasste Regeln verweisen kann, die zeigen, dass man sich dem Problem Deepfakes bereits angenommen hat.

Hinzu kommt die diesen November stattfindende US-Präsidentschaftswahl, im Zuge derer zahlreiche Menschen von Politikern bis zu Geheimdiensten ein Auge darauf haben werden, inwiefern Facebook zur Wähler-Beeinflussung genutzt wird.

Voriges Jahr war Facebook unter anderem mit den Demokraten aneinandergeraten, nachdem sich das Netzwerk geweigert hatte, ein manipuliertes Video zu löschen, das Repräsentantenhaus-Sprecherin Nancy Pelosi zeigte. Bei dem Clip war die Abspielgeschwindigkeit der Aufnahme reduziert und im Anschluss die Tonhöhe angepasst wurde - Pelosi wirkte dadurch wie betrunken.

Würde das Pelosi-Video mittlerweile gelöscht?

Wie genau Facebooks künftig mit solchem Material umgehen will, ist aus dem Blogbeitrag zu Deepfakes nicht herauszulesen, da im Fall Pelosi zwar Material technisch manipuliert wurde, der Politikerin aber keine anderen Worte in den Mund gelegt wurden. Auch maschinelles Lernen spielte bei dieser Manipulation keine Rolle.

Facebook verweist in seinem Blogbeitrag allgemein auf sein Factchecking-System, über das verschiedene externe Partner des Netzwerks Fotos und Videos als "falsch" oder "teilweise falsch" einstufen könnten. Diese tauchten dann deutlich weniger prominent im Newsfeed auf, heißt es. Und wer so markierte Inhalte teilen wolle, der bekomme einen Hinweis, dass es sich um problematischen Inhalt handele.