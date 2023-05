Ein Teil der Deutschen wäre prinzipiell bereit, für mehr Leistung auch mehr zu bezahlen, zeigt die Studie. So würde ein knappes Drittel einen Aufpreis für eine bessere Mobilfunkqualität akzeptieren. Für mehr Leistung beim Videostreaming wären sogar 42 Prozent der Befragten in Deutschland bereit, mehr zu bezahlen. Doch Verbesserungen an den Netzen kommt nicht immer beim Kunden an: Nur 58 Prozent der befragten Personen in Deutschland gaben an, mit der Qualität der 5G-Verbindungen zufriedener zu sein als mit der älteren 4G-Technik.