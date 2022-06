Die zeitweise extreme wirtschaftliche Stärke vor allem von Deutschland überdeckte gemeinsam mit der Zunahme der Migration und der europäischen Freizügigkeit in der öffentlichen Wahrnehmung einen Makel des Europakapitalismus. Von Jahr zu Jahr wurden wir in Nordeuropa abhängiger von billigen bis sehr billigen Arbeitskräften. Wir saugten Osteuropa ebenso aus wie Teile von Südeuropa – während dazu noch die Demografie negative Auswirkungen hatte. Die Explosion des Arbeitskraftbedarfs in der Logistik ist ein gutes Beispiel dafür.

Es geht dabei nicht nur um Paketliefernde, sondern auch um Leute, die Lkw fahren, Menschen, die in Lagerhäusern arbeiten, entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Logistik werden Personen gebraucht, die händisch arbeiten und die für ihren Job eher kein Studium brauchen. Was übrigens nicht heißt, dass sie keins haben.

Eine in ihrer Relevanz stark unterschätzte Größe ist die Zahl derjenigen, die für ihren Job faktisch überqualifiziert sind. In Deutschland war das vor der Pandemie etwa jede achte Person am Arbeitsmarkt. Dieser Wert ist im europäischen Vergleich sogar noch recht gut. Das basiert aber darauf, dass die formalen Anforderungen in Deutschland viel höher sind als in anderen Ländern. In anderen Worten: Hier legt man so viel Wert auf Abschlüsse, dass man in Deutschland bei gleichen Arbeitsaufgaben einfach schwieriger überqualifiziert ist. In Europa lag Anfang der Zehnerjahre der Anteil der Überqualifizierten im Schnitt bei 30 Prozent, in absoluten Zahlen: Fast 60 Millionen Menschen in Europa waren für ihre Tätigkeit überqualifiziert. Was ein weiteres Anzeichen der Probleme des Europakapitalismus war.