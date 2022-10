Im Mai hatte schon die britische Datenschutzbehörde ICO die Firma zu einer Zahlung von 7,5 Millionen Pfund und zur Löschung aller Daten von Bewohnern des Vereinigten Königreichs verdonnert . In Italien und in Griechenland kassierte Clearview ebenfalls jeweils eine Strafe in Höhe von 20 Millionen Euro.

In Deutschland sind die Datenschutzbehörden bisher weniger hart gegen Clearview vorgegangen. Der Hamburgische Datenschutzbeauftragte hatte die Firma nach der Beschwerde eines Betroffenen im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens 2021 aufgefordert, dessen biometrische Daten zu löschen, was nach Angaben von Clearview auch geschehen ist. Auf SPIEGEL-Anfrage teilte die Behörde damals mit, dass der Anspruch auf Löschung »jedem Betroffenen zusteht, dessen Daten rechtswidrig verarbeitet werden«. Clearview dürfe Daten nicht ohne Einwilligung der Betroffenen in Europa verarbeiten, »Zuwiderhandlungen hiergegen können ggf. mit Bußgeldern geahndet werden«. Damit stehe »das gesamte Geschäftsmodell für europäische Nutzer infrage«.