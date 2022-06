Jetzt gibt es zwei mögliche Täter: In einer E-Mail an den SPIEGEL deuteten Wladimir Kuznetsow und Alexej Stolyarow alias »Vovan und Lexus« an, hinter den Fake-Video-Gesprächen mit Giffey und den anderen Bürgermeistern zu stecken. Auf die Frage, ob sie dafür verantwortlich sind, antwortete das russische Komiker-Duo: »Sie werden bald in unserer Show die Details dieser Streiche erfahren.« Dazu verwies es auf seinen Kanal auf Rutube, einer YouTube nachempfundenen russischen Videoplattform.