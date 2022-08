Die FTC kündigte in diesem Monat an, dass sie neue Regeln entwerfen will, um gegen die ihrer Ansicht nach schädliche kommerzielle Überwachung und laxe Datensicherheit von Technologieunternehmen vorzugehen. »Wo Verbraucher medizinische Versorgung in Anspruch nehmen, sich beraten lassen oder ihren Glauben feiern, sind private Informationen, die nicht an den Meistbietenden verkauft werden sollten«, sagte Samuel Levine, Direktor der Verbraucherschutzabteilung der FTC.

Die Datenvermittlungsbranche, die Standortdaten von Mobiltelefonen sammelt, verkauft oder handelt, ist nach der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs verstärkt ins Visier von Kongress und Aufsichtsbehörden geraten. Der Gesetzgeber hat die Führungskräfte großer Technologieunternehmen sowie kleinerer Datenbroker um Auskunft darüber gebeten, wie sie mit den Standortdaten von Mobiltelefonen umgehen und welche Schritte sie unternommen haben, um die Datenschutzrechte von Personen zu schützen, die Informationen über Schwangerschaftsabbrüche suchen.