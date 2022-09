Zuletzt hatte die Organisation mit Sitz in Berlin die Klimaaktivistin Luisa Neubauer in ihrem Vorgehen gegen den rechtspopulistischen Autor Akif Pirinçci unterstützt und die Pfändung seines Kontos erreicht. Pirinçci war vom Landgericht Frankfurt am Main zu einer Zahlung von 10.000 Euro verurteilt worden, weil er Neubauer mit einem sexistischen, erniedrigenden Kommentar auf Facebook angegriffen hatte.