Wer Hass und Hetze verbreitet, soll in Bayern in Zukunft einfacher identifiziert und juristisch verfolgt werden können. "Rundfunkanbieter und Verlage sollen künftig einfacher Strafanzeige wegen beleidigender oder volksverhetzender Kommentare erstatten können. Erst anzeigen, dann löschen", sagte Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU) am Montag der Nachrichtenagentur dpa.

Er kündigte für den Herbst den Start eines gemeinsamen Pilotprojektes des bayerischen Justizministeriums, der Staatsanwaltschaft München I und der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) an.

"Wir dürfen in unserer Gesellschaft keinen Nährboden für radikale Ideen akzeptieren", so Eisenreich. Für ihn ist klar, dass auch Betreiber von sozialen Netzwerken stärker in die Pflicht genommen werden müssen.

Strafe auch für im Ausland abgesetzte Hasskommentare

Für eine effektive Strafverfolgung der Autoren von Hasskommentare sei es zudem unerlässlich, dass die Behörden deren wahre Identitäten kennen würden, meint Eisenreich. Dazu müsse die derzeit ausgesetzte Speicherung von sogenannten Verkehrsdaten durch die Internet- und Telefonanbieter schnellstmöglich auf eine neue Grundlage gestellt und ausgeweitet werden.

Das entsprechende Gesetz von 2015 sieht unter anderem vor, dass die Provider die IP-Adressen aller Anschlussinhaber für zehn Wochen und die Standortdaten von Smartphone-Nutzern für vier Wochen speichern müssen. Nach einem Gerichtsurteil hat die Bundesnetzagentur die Pflicht zur Datenspeicherung allerdings vorläufig ausgesetzt. Gegen das Gesetz gibt es mehrere Verfassungsbeschwerden, eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts steht noch aus. Die Provider speichern einige Daten derzeit für bis zu sieben Tage.

Dem bayerischen Minister ist das offenbar zu wenig. "Eine wirksame Strafverfolgung ist nur möglich, wenn unsere Ermittler herausfinden können, wer hinter den Hasskommentaren steckt. Sie brauchen endlich ausreichende Befugnisse", sagte Eisenreich. Dazu gehöre auch, dass im Ausland abgesetzte Hasskommentare oder Volksverhetzungen in Deutschland geahndet werden können.

Bayern hat zuletzt auch am vierten Aktionstag gegen Hasspostings teilgenommen. Dabei hat die Polizei in 13 Bundesländern Wohnungen durchsucht und Verdächtige vernommen, die strafbare Hasskommentare veröffentlicht haben sollen.