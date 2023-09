Deutschland hat sich in eine verdammte überbürokratische, digitalfeindliche, veränderungsaverse Sackgasse manövriert, in der zu allem Überfluss auch noch menschenfeindlicher Populismus grassiert. Denn natürlich gehören diese Sphären zusammen, wenn hoch qualifizierte Fachkräfte keinen Bock haben, nach Deutschland zu ziehen, weil sie sich und ihre Familien hier in Gefahr sehen. Oder weil sie Handyempfang gut finden. Oder weil sie an einen Ort gehen wollen, der für Fortschritt und Wohlstand steht, und zwar nicht nur jetzt, sondern auch noch in 10 oder 20 Jahren. Und das gilt ebenso für Menschen, die hier geboren und aufgewachsen sind – denn es lässt sich etwa im Bereich künstliche Intelligenz ein gefährlicher deutscher Braindrain feststellen. Genau die Menschen, die das Land und den Kontinent voranbringen könnten, gehen massenhaft weg. Dieses Argument sieht zunächst rein wirtschaftlich aus, aber es ist so viel mehr. Ich persönlich möchte wirklich nicht wissen, wie die Debatten geführt und welche Parteien gewählt werden, wie dieses Land aussehen wird – wenn es nicht mehr so reich und erfolgreich ist und trotz Fachkräftemangels die Arbeitslosigkeit bei 20 Prozent liegt und Armut zum Massenphänomen wird.

Deutschland schützt die alte Wirtschaft um fast jeden Preis

Damit Deutschland in 20 Jahren noch und wieder erfolgreich ist, müssen viele und umfassende Reformen und Investitionen offensiv bis aggressiv vorangetrieben werden: Digitalisierung und (klimafreundliche) Infrastruktur, Forschungs- und Wirtschaftsförderung, Entbürokratisierung und eine menschenwürdige Regulierung. Wir haben aber sowohl beim »Heizungsgesetz« wie auch beim gegenwärtig diskutierten »Industriestrompreis« zwei Dinge beobachten dürfen, die sinnvollen Veränderungen entgegenstehen: Deutschland schützt die alte Wirtschaft um fast jeden Preis, egal wie sinnvoll das ist – neue Wirtschaftspotenziale dagegen werden gering geschätzt. Und notwendige Reformen müssen klug und umsichtig kommuniziert werden, sonst detonieren sie und schlagen in ihr Gegenteil um. 2023 wird es groteskerweise zu einer Rekordzahl neu eingebauter Öl- und Gasheizungen in Deutschland kommen.