Ein Punkt von Melonis Aufzählung aber muss im Licht der rechten Wahlerfolge quer durch Europa hervorgehoben werden: Einwanderung.

Einwanderung, speziell aus muslimischen Ländern in Verbindung mit mangelnder Integration ist ein wesentlicher Fokuspunkt rechter Erzählungen und damit rechter Erfolge. Einerseits wird von Rechten dabei übertrieben und gelogen. Andererseits bestehen in den Ländern mit den jüngsten rechtsextremen Wahlerfolgen wie Schweden und eben Italien tatsächlich große Integrationsprobleme, resultierend aus einer Melange aus staatlichen Versäumnissen, rassistischen Ressentiments in der Gesellschaft und dem Unwillen von Teilen der zu Integrierenden. Es ist keine neue, aber eine so bittere wie gefährliche Erkenntnis aus dem italienischen wie schwedischen Wahlerfolg der extremen Rechten: Wenn Europa nicht das Problem der schlecht funktionierenden Integration löst, droht die Melonisierung des Kontinents.

Konservative bis linke Stimmen müssen nur in einem einig sein

Dieses Problem lässt sich gewiss nicht durch Schönreden oder Ignorieren lösen. Wenn sowohl Statistiken wie auch das persönliche Erleben von zu vielen Menschen Zweifel an einer funktionierenden Integration wecken, haben Rechte mit ihren Übertreibungen und Hassbotenschaften allzu leichtes Spiel. Die wichtigste Brandmauer gegen faschistische Umtriebe steht in einer liberalen Demokratie in den Köpfen der Vielen. Es gilt deshalb, die Öffentlichkeit immer und immer wieder davon zu überzeugen, dass Faschismus niemals die Lösung oder auch nur ein Teil der Lösung sein kann, egal, wie das Problem aussieht.

Dabei gibt es nicht nur eine Strategie. Es werden in einer Demokratie erzkonservative bis linkslinke Stimmen gebraucht, die sich in fast allen politischen Bereichen aufs Schärfste widersprechen können und sollen – in ihrer Ablehnung des Faschismus aber einig sind.

Neben den rechten Evergreens Einwanderungsfeindlichkeit und Rassismus haben eine Reihe weiterer Faktoren den faschistischen Wahlsieg in Italien begünstigt. Etwa die wirtschaftlichen Probleme, Desinformation und Propaganda nicht zuletzt durch Putins Truppen und (bezahlte) Verbündete, die ständige reaktionär-mediale Beschwörung einer linken und woken Weltverschwörung oder die klare und unterhaltsame Sprache von Giorgia Meloni. Die als Person noch dazu auf den ersten und zweiten Blick keinen bedrohlichen Eindruck macht, wenn man ihre hochtoxischen Einlassungen nicht decodieren kann oder will.

Doch neben den Themen Einwanderung, Geflüchtete und Integration – bei denen Italien von der EU lange Zeit schändlich allein gelassen worden ist – stechen zwei weitere Gründe für die Wahl heraus. Zum einen der extrem weitgehende Verlust des Vertrauens in Politik in Italien, der durch die Korruption und Vorteilsnahme quer durch die Parteien, Administrationen und Institutionen noch verstärkt wird. Was bei vielen Menschen zu einer zynischen Alles-egal-Hauptsache-anders-Haltung geführt hat. Zum anderen aber auch Corona.