Auf den ersten Blick sehen die Nachrichten ganz oben im Posteingang aus wie gewöhnliche E-Mails. Doch es handelt sich um bezahlte Anzeigen. Der österreichische Datenschutzverein Noyb wirft Google vor, dieses umstrittene Werbemittel bei seinem E-Mail-Dienst Gmail im Browser und in der App einzusetzen. Am Mittwoch hat der Verein eine Beschwerde bei der französischen Datenschutzbehörde Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) eingereicht.