Auch wenn die Werbebranche sich in offiziellen Statements mit dem Ende der Cookies abgefunden hat, tobt hinter den Kulissen ein Machtkampf. So hatte Apple mit seinem deutlich schärferen Vorgehen gegen das Nutzertracking zu Werbezwecken Facebook bereits Milliardenumsätze gekostet , weil der Social Media-Konzern seine Werbung auf iPhone und Mac nun deutlich weniger zielgenau platzieren kann, was zu sinkenden Werbepreisen führt. Gleichfalls gibt es Bemühungen, das Werbegeschäft am Browser vorbeizuführen. So experimentieren die Mobil-Provider Vodafone und Deutsche Telekom mit der neuen Werbetechnik »TrustPid«, die Nutzerinnen und Nutzer aufgrund der verwendeten Mobilfunkverbindung nachverfolgbar machen soll.