Wie häufig die Prüfungssysteme von Firmen wie Google Menschen wie Mark unberechtigt mit dem Thema Kindesmissbrauch in Verbindung bringen, ist unbekannt. Im Netz stieß die »New York Times« auf einen weiteren Fall aus Houston, der dem von Mark ähnelt. Auch dabei ging es um Fotos, die ein Vater gemacht hatte, um eine Infektion im Intimbereich seines Sohns zu dokumentieren – dem Artikel zufolge auf Wunsch eines Kinderarztes. Die Bilder wurden automatisch in die Google-Cloud übertragen, heißt es, außerdem schickte sie der Mann über den Chat-Dienst Google Hangouts seiner Frau.

Zur weiteren Einordnung des Geschehens wird aber auch betont, dass Google im Jahr 2021 insgesamt 621.583 Fälle an die CyberTipLine des NCMEC gemeldet hat. Das NCMEC wiederum habe die Behörden in diesem Zeitraum in rund 4260 Fällen auf potenzielle Opfer aufmerksam gemacht, heißt es. Mark war so letztlich ein »falsch-positives« Ergebnis, wie sie die Politik, die Behörden und die Digitalkonzerne angesichts ihres Ziels, Kindesmissbrauch einzudämmen, offenbar in Kauf nehmen.

Die Polizei konnte Mark nicht erreichen

IT-Experten jedenfalls warnen schon seit Langem vor der Gefahr falscher Alarme, wenn KI bei heiklen Themen zum Einsatz kommt und menschliche Moderatoren oft zu wenig Zeit haben, um fragwürdige Inhalte genau zu prüfen.

Suzanne Haney von der American Academy of Pediatrics, der viele US-Kinderärzte angehören, rät Eltern derweil davon ab, Fotos von den Genitalien ihrer Kinder zu machen, selbst wenn sie von Ärzten dazu aufgefordert werden. »Das Letzte, was Sie wollen, ist, dass sich ein Kind wohl dabei fühlt, wenn jemand seine Genitalien fotografiert«, meint Haney. »Wenn Sie unbedingt müssen, vermeiden Sie es, die Bilder in die Cloud hochzuladen, und löschen Sie sie schleunigst.«

Die Polizei von San Francisco hat ihre Ermittlungen zu Marks Fall übrigens schnell abgeschlossen. Sie kam der »New York Times« zufolge zum Schluss, dass keine Straftat vorliegt – und auch der Fall in Houston endete so. Vom Ende der Ermittlungen erfuhr Mark indes nur, weil er den zuständigen Ermittler selbst kontaktierte. Umgekehrt sei die Kontaktaufnahme gescheitert, heißt es im Artikel – weil Marks bisherige E-Mail-Adresse und Telefonnummer nicht mehr funktioniert hätten.