In einem Blogbeitrag weist einer der Programmierer mit dem Pseudonym »TheFrenchGhosty« die Argumente von YouTube vollumfänglich zurück. Da Invidious keine Programmierschnittstelle von YouTube nutze, sei man auch nicht an die Bedingungen gebunden, die die Firma daran knüpfe. Zudem sei das Projekt unabhängig von einzelnen Beitragenden: »Selbst, wenn ich oder andere aufhören, an Invidious zu arbeiten, wird es das Projekt weiterhin geben«, schreibt »TheFrenchGhosty«.