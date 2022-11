Vergleich im Streit über Standortbestimmung Google zahlt mehr als 390 Millionen Dollar an 40 US-Bundesstaaten

Im Streit über die Standortbestimmung von Nutzern zahlt Google 391,5 Millionen Dollar (rund 379 Millionen Euro) an 40 US-Bundesstaaten. Das Unternehmen verpflichtete sich im Zuge eines geschlossenen Vergleichs zudem zu mehr Transparenz bei der Geolokalisierung, wie der Generalstaatsanwalt des Bundesstaates New Jersey, Matthew Platkin, mitteilte. Platkin sprach vom größten Vergleich beim Thema Datenschutz auf Ebene der Bundesstaaten in der US-Geschichte.