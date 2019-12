nach dem Terroranschlag in Halle im Oktober hatte die Bundesregierung ein "Maßnahmenpaket zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität" angekündigt: "Sämtliche rechtsstaatliche Mittel gegen Hass, Rechtsextremismus und Antisemitismus" sollten damit ausgeschöpft werden.

Wie weit das geht, offenbart der nun im Internet veröffentlichte Referentenentwurf für ein Gesetz "zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität". So will das Justizministerium das umstrittene Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) verschärfen: Soziale Netzwerke sollen bestimmte rechtswidrige Inhalte nicht mehr nur entfernen, sondern Inhalt und IP-Adresse auch an das Bundeskriminalamt melden, damit eine Strafverfolgung veranlasst wird. Kooperieren die Netzwerke nicht, drohen ihnen Millionenbußgelder. Künftig will die Justiz auch härter gegen die Androhung oder Billigung künftiger, imaginärer Straftaten vorgehen.

Sprengstoff verbirgt sich zudem in einer weiteren Passage: Die Auskunftspflicht von Telemediendiensten an Behörden soll sich auf "Bestandsdaten" erweitern, heißt es in dem Entwurf, "mittels derer der Zugriff auf Endgeräte oder auf Speichereinrichtungen, die in diesen Endgeräten oder hiervon räumlich getrennt eingesetzt werden, geschützt wird."

Zugriff auf Passwörter - von Google bis Tinder

Lesen lässt sich das als: Sicherheitsbehörden von Polizei und Verfassungsschutz über den Bundesnachrichtendienst bis hin zum Zoll sollen Passwörter von Onlinediensten wie E-Mailanbietern oder sozialen Netzwerken verlangen dürfen. Plattformen wie Google, Facebook, WhatsApp, sogar Flirt-Apps müssten demnach Ermittlern Zugriff auf die Zugangsdaten von Verdächtigen gewähren - bei "Gefahr im Verzug" auch ohne vorherige schriftliche Anfrage.

imago images/ allOver-MEV Plattformen wie soziale Netzwerke sollen dazu verpflichtet werden, auch Passwörter an Sicherheitsbehörden herauszugeben - ohne Wissen der Nutzer

Diensteanbieter müssen Passwörter zwar verschlüsselt speichern - doch gerade bei kleineren Plattformen hapert es am Datenschutz. Die Chat-Community Knuddels musste 2018 etwa eine hohe DSGVO-Strafe zahlen, weil sie Hunderttausende Passwörter im Klartext gespeichert hatte.

"Großer Lauschangriff im Netz"

"Was aussieht, als wäre es eine kurze Erweiterung der bisherigen Regelungen im §14 TMG, offenbart sich bei genauerem Hinsehen als wahrer Dammbruch", kritisiert der Fachanwalt für IT-Recht Jens Ferner im "Cybercrime Blog".

Auch der Internetverband eco warnt vor "massiven Eingriffen in Bürgerrechte und unabsehbare Folgen für Datenschutz und Datensicherheit". Das Vorhaben ermögliche eine "umfassende Onlinedurchsuchung", einschließlich Zugriff auf Inhalte wie E-Mails sowie bei Cloud-Diensten gespeicherte Fotos und Dokumente. "Das ist der große Lauschangriff im Netz, den keiner, dem Bürgerrechte und Verfassung irgendetwas bedeuten, wirklich wollen kann", sagt der eco-Vorstandsvorsitzende Oliver J. Süme.

Betroffene erfahren zudem nicht einmal davon, dass Behörden ihre Passwörter verlangt haben - die Onlinedienste dürfen weder ihre Kunden, noch Dritte über die Abfrage und Herausgabe von Passwörtern benachrichtigen, so die Planung.

Das Justizministerium teilte der Nachrichtenagentur dpa am Montag mit, künftig müsse ein Richter entscheiden, ob ein Passwort angefordert werden dürfe, was eine Verschärfung darstelle. Man gehe nur von Einzelfällen aus, hieß es. "Zum Beispiel wenn es um Terrorismus-Straftaten geht und es eventuell Möglichkeiten gibt, die Passwörter mit sehr hohem technischen Aufwand zu entschlüsseln", sagte ein Sprecher. "Eine solche Pflicht für die Provider, Passwörter zu entschlüsseln, wenn Staatsanwaltschaften sie dazu auffordern, gibt es nicht und wird es auch künftig nicht geben."

"Data watchdog raps EU asylum body for snooping" (Englisch, vier Leseminuten)

Der EU-Datenschutzbeauftragte hat ein Social-Media-Projekt zur Überwachung von Migranten gestoppt: Die Asylbehörde European Asylum Support Office (EASO) mit Sitz in Malta hatte Flüchtlingsnetzwerke online beobachtet, um neue Routen und Hinweise auf Schmuggler zu entdecken - ohne rechtliche Grundlage.





Der EU-Datenschutzbeauftragte hat ein Social-Media-Projekt zur Überwachung von Migranten gestoppt: Die Asylbehörde European Asylum Support Office (EASO) mit Sitz in Malta hatte Flüchtlingsnetzwerke online beobachtet, um neue Routen und Hinweise auf Schmuggler zu entdecken - ohne rechtliche Grundlage. "The Age of Instagram Face": (Englisch, neun Leseminuten)

Filter und OP-Bilder auf Instagram: Die "New Yorker"-Autorin Jia Tolentino erklärt, wie soziale Netzwerke, FaceTune und Schönheitsoperationen in den vergangenen Jahren die Vorstellungen des perfekten Aussehens geprägt und zu einem einheitlichen Cyborg-Look verschmolzen haben.

"Zwei Millionen Brasilianer erhalten erstmals Adressen - dank Google Maps" (drei Leseminuten)

"Heise" zufolge kartiert Google in Brasilien großflächig Straßen und Gebäude. Etwa 340.000 Grundstücke im Bundesstaat São Paulo sollen in den kommenden Monaten mit sogenannten Open Location Codes (OLC) ausgestattet werden, die Breiten- und Längengrad darstellen - und so rund zwei Millionen Menschen erstmals mit Adressen ausstatten.

