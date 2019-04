Kanzleramtschef über Mobilfunknetze Staat könnte selbst etwas gegen Funklöcher tun

Beim Schließen von Lücken in Deutschlands Mobilfunkversorgung hält Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) ein staatliches Eingreifen für sinnvoll. "Ich bin dafür, dass der Staat auch selbst Funkmasten für die Betreiber aufstellen kann, wenn es sonst keiner macht", sagte Braun der Düsseldorfer "Rheinischen Post". Alternativ könne die Förderung für eine bessere Netzabdeckung weiter verbessert werden.

"Jedenfalls haben wir allen Bürgern gegenüber eine Pflicht zur Daseinsvorsorge", hob Braun hervor. Er verwies auf die Vorgabe für die Mobilfunkbetreiber, wonach diese 99 Prozent der Haushalte "mit Mobilfunkempfang" versorgen müssen. Gemeint haben dürfte er 4G-, also LTE-Empfang, denn so steht es in der gemeinsamen Erklärung von Bund, Ländern, Kommunen und Providern zum Mobilfunkgipfel vom vergangenen Sommer. Nach der aktuellen Frequenzvergabe werde nun der nächste Schritt sein, dass die Unternehmen sagten, welche 99 Prozent das seien. "Dann wissen wir, um welches letzte, nicht wirtschaftliche Prozent der Haushalte wir uns kümmern müssen", sagte Braun weiter.

Mit der aktuellen Frequenzvergabe meint Braun die Versteigerung der Funkfrequenzen für den neuen Mobilfunkstandard 5G. Sie findet derzeit in Mainz statt und geht nun erst einmal bis Dienstagmittag in eine Osterpause. Nach 22 Versteigerungstagen mit 218 Runden summieren sich die Höchstgebote bislang auf 5,358 Milliarden Euro, heißt es auf der Webseite der Bundesnetzagentur.

An der Auktion beteiligt sind Telekom, Vodafone , Telefónica Deutschland und 1&1 Drillisch. Zuletzt war es in Trippelschritten vorangegangen - in jeder Runde gab es nur auf einen der 41 Blöcke ein neues, minimal höheres Gebot. Derjenige, der überboten wurde, sicherte sich daraufhin in der nächsten Runde einen anderen Block. Die Gesamtsumme der Höchstgebote stieg dabei nur leicht an.

Helge Braun sagte über die 5G-Auktion, es sei klar gewesen, "dass wir bei unseren hohen Ausbauverpflichtungen an die Unternehmen keine astronomischen Summen erwarten können". Mehr als fünf Milliarden Euro seien aber "schon eine Summe, mit der wir den Ausbau der Glasfasernetze fördern können und die uns deshalb zufriedenstellt".