Der Chef von Hongkongs Sicherheitsbehörde ist sauer

Das Lied »Glory to Hong Kong« ist in Hongkong nicht per se illegal. Die Behörden haben aber erklärt, dass die Phrase »Liberate Hong Kong, revolution of our times« – ein beliebter Protestslogan, der sich in ähnlicher Form im Liedtext findet – als separatistisch und subversiv im Sinne eines umstrittenen nationalen Sicherheitsgesetzes angesehen wird.

Der Chef von Hongkongs Sicherheitsbehörden, Chris Tang, warf Google vor, mit zweierlei Maß zu messen. Als Beleg führte er die Reaktion des Unternehmens auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs an, wonach das Unternehmen Links zu Angaben über Personen löschen muss, wenn diese nachweisen können, dass die Informationen unwahr sind. In einem ersten Statement von Google zu dem Urteil hatte es geheißen, die Firma begrüße die gefällte Entscheidung und werde sich nun mit den Details befassen.