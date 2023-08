Ein schneller Verzicht auf Mobilfunktechnik von chinesischen Anbietern wird nach Einschätzung von Vodafone die Stabilität und Übertragungsqualität in den deutschen Handynetzen spürbar beeinträchtigen. Eine interne Studie habe gezeigt, dass es in Ländern, in denen es einen ungeplanten, schnellen Ausschluss einzelner Technologieanbieter gegeben hat, zum Teil zu deutlichen Qualitätsproblemen in den Mobilfunknetzen gekommen sei, erklärte das Unternehmen am Donnerstag in Düsseldorf.