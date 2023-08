Was unmittelbar zu Hubert Aiwanger führt und auch zu denjenigen, die immer noch glauben, ihn verteidigen zu müssen. Aiwanger wurde als »Ein-Mann-Stammstisch« bezeichnet, also als Populismuskonzentrat. Allerdings ist er Politiker in Bayern. Bayern trägt im Gegensatz zu den eher evangelisch-gefühlspreußischen Nordbundesländern mit ihrem Hohepriestertum der Nüchternheit ein katholisch-italienisches Augenzwinkern mit sich herum. Was in Bayern gekocht wird, wird dort noch weniger heiß gegessen als anderswo. Bayerischer Populismus ist geradezu ein Kulturgut, eine politische Folklore, die weniger ernst gemeint ist. Das macht die Bewertung des Unterschiedes zwischen Konservatismus und Populismus schwieriger. Insofern hat die Gaga-Flugblattaffäre der Brüder Aiwanger fast etwas Erleichterndes: Sie hilft, auch in Bayern den Unterschied zwischen Konservatismus und Populismus zu erkennen.