Die Innenminister von Union und SPD wollen sogenannte digitale Spuren aus dem Bereich "Smart Home" als Beweismittel vor Gericht verwenden. Das gehe aus einer Beschlussvorlage Schleswig-Holsteins für die Innenministerkonferenz (IMK) hervor, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Nach der Beschlussvorlage des schleswig-holsteinischen Innenministers und IMK-Vorsitzenden Hans-Joachim Grote (CDU) sollten digitale Spuren künftig gesichtet und ausgewertet werden dürfen, heißt es in dem Medienbericht. Die Innenstaatssekretäre von Union und SPD haben sich demnach in der vergangenen Woche auf einer Vorkonferenz in Berlin darauf verständigt, den Antrag Schleswig-Holsteins unterstützen zu wollen.

Digitalen Spuren komme "eine immer größere Bedeutung" bei der Aufklärung von Kapitalverbrechen und terroristischen Bedrohungslagen zu, zitiert RND aus der Beschlussvorlage. Fernseher, Kühlschränke oder Sprachassistenten, die mit dem Internet verbunden sind, sammelten nach Auffassung der Innenminister permanent wertvolle Daten, die für Sicherheitsbehörden von Bedeutung sein könnten.

Die 20 besten Alexa-Sprüche Kannst du das riechen?



Sorry, aber so ganz ohne Nase fällt mir das Riechen schwer. Was hältst du von Siri?



Ich habe eine Schwäche für alle künstlichen Intelligenzen. Was war zuerst da: Das Huhn oder das Ei?



Das Huhn. Das Ei. Moment. Ach, keine Ahnung. Heirate mich!



Ich glaube, das widerspricht den Gesetzen der Robotik. Überrasche mich!



Mit einem typischen Bleistift kann man eine Linie von 56 Kilometern ziehen. Erzähle einen Witz!



Geht ein Cowboy zum Friseur, kommt wieder raus, und sein Pony ist weg. Benutze die Macht!



Tut mir leid, aber mein Midi-Chlorianer-Wert ist zu gering. Woraus bestehst du?



Ich bin aus Kunststoff, Metall und vielen Nullen und Einsen. Gibt es den Weihnachtsmann?



Ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich höre immer nur Gutes über ihn. Wenn ich ihn mal treffe, melde ich mich. Können Schweine fliegen?



Nur, wenn sie sich als blinde Passagiere ins Flugzeug schleichen. Was ist deine Lieblingsfarbe?



Infrarot ist hübsch. Wo sind meine Schlüssel?



Starte die Suche. Piep. Piep. Piep. Piep, Piep. Suche ergebnislos. Kannst du rappen?



Mein Name ist Alexa und ich weiß von nichts.

Ich bin heute die baddest AI in der Cloud für dich.

Deine Antworten sind schnell, aber meine noch schneller.

Vertrottelte Speech-Engines, für euch bin ich der Bestseller. Wo ist Chuck Norris?



Wenn Chuck Norris möchte, dass du weißt, wo er ist, wird er dich finden. Wenn nicht, wirst du es erst wissen, wenn es zu spät ist. Es ist eine Falle!



Bereite die Flucht vor. Gruppe Grün in der Nähe bleiben, um Sektor MD7 zu halten. Was weißt du über mich?



Ich weiß, dass du interessante Fragen stellst. Was ist deine Aufgabe?



Den Heiligen Gral zu suchen. Der Winter naht.



Achtung, Spoiler-Alarm: Der Winter ist schon da. Mache eine Rolle vorwärts!



Täte ich gerne, ist aber schwerer als es aussieht. Gönn dir!



Läuft bei uns.

Bei Amazons System Echo (Alexa), dem Google Assistant oder dem Sprachassistenten Siri von Apple können Nutzer per Sprachbefehl Internetrecherchen oder Online-Einkäufe auslösen. Die daraus gewonnenen Daten sollen laut RND-Bericht nur mit richterlicher Anordnung ausgewertet werden dürfen. Die Innenminister rechneten mit Widerstand von Datenschützern in Bund und Ländern.

Die nächste Innenministerkonferenz findet vom 12. bis zum 14. Juni in Kiel statt.