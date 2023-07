Sollte das Bundesinnenministerium juristisch gegen Telegram vorgehen, wäre das bereits der dritte Fall, in dem die Bundesregierung gegen den Messenger den Rechtsweg beschreitet.

Am Amtsgericht Bonn laufen seit April bereits zwei Verfahren gegen Telegram wegen zwei Verstößen gegen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG). Das Bonner Bundesamt für Justiz wirft dem Unternehmen vor, dass Nutzerinnen und Nutzer nicht die gesetzlich vorgegebene Möglichkeit haben, potenziell strafbare Inhalte in der App an das Unternehmen zu melden. Außerdem fehle es an dem im NetzDG vorgesehenen sogenannten inländischen Zustellungsbevollmächtigten, der als offizielle Ansprechstelle bei Anfragen von deutschen Behörden dienen kann. (Lesen Sie hier mehr über das Verfahren.)