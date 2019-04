Die Facebook-Tochter Instagram hat die Konten von mehreren Kommandeuren der iranischen Revolutionsgarden (IRGC) gesperrt. Betroffen seien IRGC-Chef Mohammed Ali Dschafari und zwei weitere hochrangige Generäle, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Mehr. Die Maßnahme der amerikanischen Plattform sei im Einklang mit dem Beschluss von US-Präsident Donald Trump erfolgt, die Revolutionsgarden als Terrororganisation einzustufen.

Laut Mehr wurde auch die englischsprachige Seite von Anhängern des obersten iranischen Führers, Ajatollah Ali Chamenei, gesperrt. Das US-Unternehmen selbst gab zunächst keine Stellungnahme ab.

Als Nächstes könnten Twitter und Facebook reagieren

Irans Telekommunikationsminister kritisierte Instagram mit einem Zitat des amerikanischen Schriftstellers George R.R. Martin: "Wenn Du einem Mann die Zunge herausreißt, beweist Du damit nicht, dass er ein Lügner ist, sondern teilst der Welt mit, dass Du davor Angst hast, was er sagen könnte", schrieb er auf seiner Twitter-Seite.

Beobachter in Iran glauben, dass die Konten der IRGC-Generäle demnächst auch in anderen sozialen Medien wie Twitter und Facebook gesperrt werden. Instagram ist neben Twitter die beliebteste App in Iran.

Die Revolutionsgarden sind die Eliteeinheit der iranischen Streitkräfte und weitaus wichtiger als die klassische Armee. Sie wurden für den Machterhalt des Regimes gegründet und unterstehen direkt dem obersten Führer des Landes. Die Einheit hat auch großen politischen und wirtschaftlichen Einfluss im Land. Die Garden stehen den Hardlinern ideologisch zwar näher, aber auch die Reformer um Präsident Hassan Rohani respektieren und schätzen sie als Sicherheitsgarant des Landes.

Der Iran hat Trumps Entscheidung verurteilt und seinerseits die US-Regierung zum Förderer von Terrorismus erklärt. Das iranische Parlament setzte außerdem das US-Zentralkommando Centcom, das die amerikanischen Truppen im Nahen Osten führt, auf eine Liste mit Terrororganisationen.