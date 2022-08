Liebe Leserin, lieber Leser,

das Digitale hat für die meisten Menschen ein grünes Image, bei Treibhausgasen denken viele eher an Flugzeuge als an Smartphones. Doch damit Sie im Netz chatten, ein Video streamen oder auch diesen Newsletter lesen können, müssen Rechenzentren gekühlt werden, Daten über Funktürme und Unterseekabel verschickt und schließlich Ihr Smartphone, Ihr Laptop oder Ihr Tablet betrieben werden. Eine Stunde Videostreaming etwa verursacht im Schnitt einen so hohen CO₂-Ausstoß, wie rund 1,8 Kilometer mit einem durchschnittlichen Verbrenner zu fahren.

Natürlich macht die Digitalisierung vieles effizienter und spart so auch CO₂ ein, aber gleichzeitig hat das Netz auch einen erheblichen CO₂-Fußabdruck. Der Weltklimarat beschäftigt sich erstmals mit dem Problem und warnt in seinem aktuellen Bericht vor dem »steigenden Energiebedarf«: Zwischen sechs und zwölf Prozent des globalen Strombedarfs entfällt demnach auf die gesamte Infrastruktur des Netzes, das ist mindestens so viel wie der Verbrauch von ganz Indien. Die Treibhausgasemissionen des Internets liegen laut Erhebungen bei zwischen 1,8 und 3,2 Prozent.

In Irland, einem wichtigen Knotenpunkt des Internets, warnen die Behörden sogar bereits vor Blackouts, sollten die Rechenzentren in dem Land weiter so ausgebaut werden. Die Energiebehörde für regenerative Energien sieht in dem Wachstum der Serverhallen bereits eine Gefahr für die Klimaziele des Landes. Hinzu kommt, dass in Irland noch immer der meiste Strom nicht aus Windenergie, sondern aus Gaskraftwerken stammt.