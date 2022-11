Gilda Sahebi sagt, dass noch immer Personen in Leitmedien und in politischen Kontexten auftauchen, die eindeutig iranische Regimepropaganda verbreiten würden. Was wiederum geschehe, weil schlicht Expert*innen-Wissen in den Redaktionen fehle, es gebe kaum ausgewiesene Iran-Fachleute in den großen Medien. Sie kritisiert ebenso Eurozentrismus an der Grenze zum Rassismus und sieht ein tiefes Unverständnis des Konflikts in Deutschland. Und sie teilt Abdollahis Haltung, dass der politische Druck einfach fehle.

Internationale Aufmerksamkeit könnte Leben retten

Die Kombination aus politischer Missachtung von höchster Stelle und breiter medialer Zurückhaltung aber, da ist sich die iranische Diaspora in ihrer Einschätzung weitgehend einig, ist buchstäblich tödlich. Denn umgekehrt ist die internationale Aufmerksamkeit im Moment das Einzige, was das Regime vom Massenmord an seiner protestierenden Jugend abhält. Und es ist ein Aufstand der furchtlosen Jugend in Iran und der Menschen unter 30 Jahren.

Iran ist paradoxerweise von der Bevölkerungshaltung her das Land, das am westlichsten orientiert ist im gesamten Nahen Osten. Was insbesondere an dieser jungen Generation und dabei vor allem an den jungen Frauen liegt. Die haben über soziale Medien, etwa über Instagram, in den letzten Jahren die Wonnen der Freiheit und der Individualisierung zwar beobachten können, aber nicht daran teilnehmen dürfen.

Ihr Aufstand für ein selbstbestimmtes, nicht islamistisch vergiftetes Leben könnte feministischer nicht sein, Frau, Leben, Freiheit! Und doch bleibt die Bundesregierung ausgerechnet mit der eigentlich passgenau zuständigen »feministischen Außenpolitik« blutleer und harmlos hinter allen Erwartungen zurück.