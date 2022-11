Der großartige Mut, die glühende Wut, die überragende Entschlossenheit, auch das unglaubliche Durchhaltevermögen dieser Protestgeneration basiert nicht nur darauf, dass die iranische Generation Z nichts zu verlieren hat. Sondern auch darauf, dass sie durch Instagram so genau weiß, was sie zu gewinnen hat. Was ihnen von alten, fundamentalistischen Männermörderbanden vorenthalten wird.

»Democracy dies in darkness«, Demokratie stirbt in der Dunkelheit, dieser Ausspruch der Reporterlegende Bob Woodward ist seit 2017 der Slogan der »Washington Post«. Seit 2019 ist es auch die Betriebsanleitung des iranischen Regimes: Protestierende werden in der Internet-Dunkelheit ermordet. Fast auf den Tag genau vor drei Jahren schaltete das iranische Regime das Internet ab. Und zwar mit einem unfassbaren Vorsatz. Innerhalb kürzester Zeit ermordete das iranische Regime im Herbst 2019 über 1500 Menschen, die zuvor protestiert hatten. Wegen der Abschaltung des Netzes wurde das von der Weltöffentlichkeit kaum bemerkt. Es gibt durch Leaks glaubhafte Gerüchte , dass auch jetzt eine Netzabschaltung geplant ist. Man muss das als Drohung mit dem Mord an vielen Tausend Aufständischen und deren Verwandten begreifen.