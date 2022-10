Für den kommenden Donnerstag hatte Arne Schönbohm einen der wichtigsten Termine des Jahres in seinem Kalender stehen: die Vorstellung des Jahreslageberichts seiner Behörde vor der Berliner Bundespressekonferenz, an der Seite seiner Dienstherrin, Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). Seit Wochen hatten seine Mitarbeiter im Bonner Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) den Auftritt vorbereitet, nun ist er geplatzt – wegen der aktuellen Lage, allerdings der eigenen: Denn die Innenministerin will den BSI-Präsidenten absetzen, wie der SPIEGEL aus Regierungskreisen erfuhr.