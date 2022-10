Leider stellen inzwischen mehrere Fachleute fest, dass offenbar Böhmermanns Inszenierungsfuror mit ihm durchgegangen ist, insbesondere, was die Rolle der problematischen IT-Firma angeht. Denn, wie der SPIEGEL schreibt: Ob diese Firma »wirklich eine so wichtige Rolle in der Cybersicherheitsarchitektur Deutschlands spielt, wie Böhmermann am Freitag in seiner Sendung »ZDF Magazin Royale« insinuierte, ist mindestens zweifelhaft.« Insinuieren ist hier ein wichtiges Wort. Die Andeutung, damit sich das Publikum seinen Teil denken soll, ist ein wiederkehrendes Instrument von Böhmermanns Enthüllungen, mit dem man nicht ganz ausrecherchierte Geschichten so fabelhaft inszenieren wie rechtssicher anreichern kann.