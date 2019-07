Die Website von City Power ist aktuell nicht erreichbar und Kunden können die Dienste des Stromversorgers im südafrikanischen Johannesburg nicht mehr in Anspruch nehmen. Der Grund hierfür: Die Firma ist Opfer eines Angriffs mit Ransomware geworden. Ein Virus verschlüsselt offenbar Datenbanken, Anwendungen und das Netzwerk des Unternehmens.

In einer Reihe von Tweets bestätigte City Power den Vorfall und entschuldigte sich bei seinen Kunden. Die IT-Abteilung sei bereits dabei, die Schäden zu bereinigen. Weitere Details zu der genauen Form des Angriffs oder zum Virus selbst nannte der Stromanbieter bisher nicht. Es ist nicht klar, ob eine Lösegeldforderung zur Entschlüsselung der Daten vorliegt und ob das Unternehmen plant, einer solche nachzugeben.

Die Systeme der Stromversorgung sind durch den Verschlüsselungstrojaner nicht direkt betroffen. Dennoch sitzen Kunden teilweise ohne Strom da, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Aktuell sei es nämlich nicht möglich, gegen Vorkasse Strom zu kaufen. Ist das Prepaid-Guthaben verbraucht, würde der Strom abgestellt.

Angriffe mit Ransomware häufen sich

Erpressungsversuche mit Verschlüsselungstrojanern kommen derzeit häufig vor. So wurde zum Beispiel die Hamburger Juwelierkette Wempe Anfang Juli Opfer einer solchen Attacke. Auch in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen des Roten Kreuzes in Rheinland-Pfalz und dem Saarland sind Mitte Juli Server und Datenbanken verschlüsselt worden. Und 227 Bürgermeister in den USA verkündeten kürzlich, künftig kein Lösegeld an Erpresser zu zahlen, nachdem die Computersysteme verschiedener staatlicher Einrichtungen, Städte und Kreise in den USA mit Ransomware infiziert worden waren.