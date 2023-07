Erblickt man das hier als Artikelfoto gezeigte Fakeposting, befindet man sich schon gar nicht mehr auf Facebook, sondern auf einer Website, die nur so aussieht wie das soziale Netzwerk. Auch ihre URL ist eine ganz andere. Das Posting stammt, wie bereits erwähnt, auch nicht vom SPIEGEL. Und es gibt derzeit auch keinen deutschen Vermisstenfall, bei dem eine 14-jährige »Kathrin Duerr« gesucht wird.

Nutzer geben ihre Facebook-Daten preis

In dem Fakebeitrag jedoch heißt es in holprigem Deutsch: »Die Kamera im Stadtzentrum hat den gesamten Vorfall aufgezeichnet, die Polizei sucht nach einem Mann, dessen Gesicht im 25 sekunde des Videos zu sehen ist...[18+] Erkennst du den Täter auf der Aufnahme? Hilf uns, sie zu finden!« Darunter befinden sich Fake-Nutzerkommentare wie »Komm schon... diese Einwanderer sind dreckig wie die Hölle...« und »Ich habe es an jeden Freund geschickt«, die zusätzlich emotionalisieren und zum Handeln auffordern sollen.