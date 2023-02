In der aktuellen Entscheidung ging es um die Comic-Veröffentlichung »Zarya of the Dawn« von Kris Kashtanova. Zwar steht der Bildgenerator MidJourney auf der Titelseite des Albums, aber in der ursprünglichen Registrierung hatte Kashtanova nicht ausdrücklich angegeben, wie die künstliche Intelligenz zum Einsatz gekommen war. Nachdem der Fakt in Social Media-Postings zur Sprache gekommen war, hat das U.S. Copyright Office eine Nachprüfung angeordnet.