Die Regierung von US-Präsident Joe Biden will mit den CEOs mehrerer Techfirmen über ihren Umgang mit künstlicher Intelligenz (KI) sprechen. Wie ein Sprecher des Weißen Hauses bestätigte, werden sich am heutigen Mittwoch die Chefs von Alphabet und Microsoft, also Sundar Pichai und Satya Nadella, mit Vizepräsidentin Kamalla Harris sowie weiteren wichtigen Regierungsvertretern treffen. Microsoft betreibt unter anderem den sogenannten Bing-Chatbot , Googles Chatbot-Projekt heißt Bard.