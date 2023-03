Wenn Open Source zum Problem wird

Wenn es um die konkreten technischen Ausprägungen von KI geht, fehlen mir in der Stellungnahme des Ethikrats außerdem detailliertere Einlassungen zu zwei Gefahrenkomplexen, die für mich zu den mächtigsten gehören.

Der erste ist der Minimalisierungsprozess: Inzwischen läuft eine dem 2020 von OpenAI veröffentlichten Sprachmodell GPT-3 ähnliche KI sogar schon auf einem handelsüblichen Laptop , und zwar in Verbindung mit dem Open-Source-Fortschritt. Open Source ist eine wunderbare, digital essenzielle Sache, aber wenn alle Menschen frei verfügbare KI-Anwendungen auf ihren Laptops laufen lassen können, dann fällt jede Kontrollierbarkeit weg.

Die Regeln, die OpenAI wie fast alle anderen KI-Anbieter sich selbst gegeben hat und die immer wieder feinjustiert werden, sind dann umgehbar. Und damit auch der im Ethikratspapier geforderte regulatorische Rahmen. Dazu muss man wissen: Im Frühjahr 2022 veröffentlichten Wissenschaftler*innen einen Artikel in der Fachzeitschrift »Nature« , für den sie eine KI mögliche biochemische Waffen entwickeln ließen. In sechs Stunden brachte das Modell 40.000 potenziell tödliche Moleküle hervor, darunter solche, die leicht herzustellen sind und solche, die dem giftigsten aller Kampfstoffe, VX, ausgesprochen ähnlich sind. Sogar VX selbst designte die KI noch einmal, ohne von dessen Existenz zu wissen. Wenn derart machtvolle Instrumente für Einzelpersonen herunterladbar im Netz stehen und auf normalen Laptops laufen, ergibt sich ein völlig neues Szenario der Herausforderungen durch künstliche Intelligenz in Zukunft.

Deepfakes werden vom Ethikrat weitgehend ignoriert

Der zweite Gefahrenkomplex, der mir in der Stellungnahme fehlt, wird quasi ab sofort wirksam. In meinem Podcast »Feel the News – Was Deutschland bewegt« habe ich gemeinsam mit Jule Lobo besprochen, wie künstliche Intelligenz funktioniert und was genau die Chancen und Risiken dieser Technologie sind . Deepfakes, also Fälschungen von Videos oder Tonaufnahmen, die sich sehr, sehr echt anhören und deshalb entsprechende Wirkungen entfalten können, stellen eines dieser Risiken dar. Obwohl sogar ein eigenes Kapitel von der Wirkung auf öffentliche Kommunikation und Meinungsbildung handelt, hat der Ethikrat das Deepfake-Problem ausgelassen.

Ein simples, aber eindrucksvolles Beispiel, warum eine solche Betrachtung sinnvoll gewesen wäre, habe ich für diese Kolumne selbst erstellt, mithilfe einer Plattform namens Elevenlabs, die Stimmen anhand einer kurzen Probe synthetisieren kann. Das funktioniert auf Englisch schon sehr eindrucksvoll, hier zum Beispiel ein Statement eines synthetischen Olaf Scholz, das ich einfach als Text bei Elevenlabs eingegeben habe: